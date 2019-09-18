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Саудовская Аравия продала здание консульства в Стамбуле, где был убит Хашкаджи

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия около месяца назад продала здание своего консульства в столице Турции, в котором в октябре прошлого года был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, сообщает Habeturk TV.

Как отмечается, здание, расположенное в престижном районе Стамбула Левент, было продано за треть рыночной цены. Данных о его новом владельце нет.

По информации телеканала, саудовская дипмиссия переехала в район Сарыер провинции Стамбул, где находится консульство Соединенных Штатов.

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Habeturk TV указывает на то, что для осуществления сделки с недвижимостью Саудовской Аравии необходимо было получить разрешение МИД Турции. Однако представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил Middle East Eye, что у них нет никакой информации, подтверждающей акт купли-продажи.

Хашкаджи, работавший в американском издании Washington Post, исчез 2 октября 2018 года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии выяснилось, что он был убит в здании саудовской дипмиссии. Тело журналиста так и не обнаружили.

Расследование дела по отдельности ведут турецкие и саудовские власти, в то время как некоторые СМИ связывают убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Турция Саудовская Аравия Стамбул Джамаль Хашкаджи

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