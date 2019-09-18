Поиск

Верховный суд Великобритании второй день продолжил обсуждать приостановку работы парламента

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Верховном суде Великобритании в среду проходит второй день слушаний, посвященных решению премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает агентство Associated Press.

В среду в суде выступает сторона, представляющая правительство, накануне в суде выступали противники Джонсона. Юристы, представляющие противников приостановки работы парламента, заявляли о существовании доказательств того, что Джонсон считал часть депутатов препятствием для реализации своей политики в области Brexit и хотел лишить их возможности высказывать мнение.

В миреБританское правительство обнародовало наихудший сценарий Brexit без сделкиБританское правительство обнародовало наихудший сценарий Brexit без сделкиЧитать подробнее

Оппоненты правительства также полагают, что Джонсон незаконно приостановил работу парламента за несколько недель до 31 октября - даты выхода Великобритании из ЕС - с целью не позволить депутатам помешать его планам по Brexit.

Правительство, в свою очередь, заявляет, что приостановка работы парламента была обыкновенной мерой, не связанной с Brexit. По утверждению правительства, какой бы ни была причина приостановки работы парламента, она относится к сфере политики, а не юриспруденции.

Слушания, согласно плану, продлятся до четверга, в нем принимают участие 11 судей. Решение суда также будет вынесено в четверг.

Если суд сочтет, что приостановка работы парламента не была законной, то Джонсону, вероятно, придется возобновлять работу парламента, отмечает Associated Press.

Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС останется чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

У многих британских депутатов есть разногласия с Джонсоном по вопросу Brexit. Так, Джонсон намерен выйти из ЕС 31 октября при любых условиях, в том числе без сделки с ЕС, а многие в парламенте полагают, что выход из ЕС без соглашения приведет к значительным экономическим и социальным проблемам в Великобритании.

Великобритания

Новости по теме

Новости

Дипломаты начали переговоры о статусе Англо-американской школы в Москве

Американский корабль Starliner будет использовать российский двигатель

В США автомобиль протаранил двери башни Trump Plaza

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

СМИ сообщили о зашедшем в тупик подсчете голосов на выборах в Израиле

СМИ сообщили о зашедшем в тупик подсчете голосов на выборах в Израиле

Саудовская Аравия представит свидетельства причастности Ирана к атакам

Нетаньяху сообщил о скором старте переговоров по формированию правительства

Саудовская Аравия продала здание консульства в Стамбуле, где был убит Хашкаджи

Администрация Трампа предлагала ударить по Ирану после атаки на Saudi Aramco

Еврокомиссия подготовит меры по борьбе с "российской дезинформацией"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');