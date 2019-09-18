В Госдуме отказались признать провал на переговорах по Донбассу в Минске

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников не согласен считать провалом отсутствие конкретных результатов на переговорах контактной группы в Минске в среду.

По мнению Калашникова, отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера" - "это просто попытка украинцев "догнать вчерашний день". "Это их попытка сегодня выторговать для себя как можно более приемлемые условия", - сказал депутат в среду "Интерфаксу".

Вместе с тем глава думского комитета обратил внимание, что сегодня на встрече в Минске поднимались "совершенно конкретные вопросы". "Если этого не достичь, и не будет конкретных сроков и времени, то это будет как пресловутая "формула Штайнмайера", и завтра это может закончиться уже не только осуждением, но и санкциями", - предупредил Калашников.

Ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на встрече контактной группы в Минске представители Украины отказались закреплять на бумаге так называемую формулу Штайнмайера, объяснив это тем, что данный документ не предусмотрен Минскими соглашениями. "Формула Штайнмайера" предусматривает принятие закона об особом статуса Донецка и Луганска после проведения выборов в районах Донбасса, неподконтрольных Киеву.

Однако Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружении ополченцев самопровозглашенных республик. "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - заявил источник "Интерфакса".