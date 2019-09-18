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Саудовская Аравия представит свидетельства причастности Ирана к атакам на НПЗ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В среду министерство обороны Саудовской Аравии планирует представить доказательства причастности Ирана к нападениям на саудовские нефтяные объекты, сообщил телеканал Al Ihbaria.

По его данным, соответствующие свидетельства должны быть обнародованы представителем министерства на пресс-конференции в среду вечером.

Ранее американские СМИ сообщали, что США выявили точные места на территории Ирана, откуда велась атака по нефтяным объектам в Саудовской Аравии с использованием более 20 беспилотников и крылатых ракет.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако власти США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Саудовская Аравия Saudi Aramco

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