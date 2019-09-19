Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Защита данных пользователей мобильных операторов, проект бюджета на три следующих года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Мобильные операторы России обеспокоились утечкой данных из системы проверки абонентов. Государственные ведомства поддержали проект системы. Тем не менее, предложения компаний пообещали рассмотреть.

– Правительство РФ рассмотрит проект бюджета на 2020-2022 годы. В начале сентября правительственная комиссия одобрила законопроект. Чиновники будут спорить по поводу расходования средств Фонда национального благосостояния.

– На юге Афганистана произошел взрыв. Погибли три человека, и пострадали еще почти 50. Ранее на этой неделе во время выступления президента страны взорвалась бомба в Кабуле.

– "Локомотив" выиграл у "Байера" в Лиге чемпионов. Железнодорожники забили три гола, один из них в свои ворота. Соседи по группе "Ювентус" и "Атлетико" сыграли вничью.