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Правительство РФ рассмотрит проект бюджета на 2020-2022 годы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов перед его внесением в Госдуму.

Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам во главе с первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым в целом одобрила законопроект на заседании 5 сентября. Оно было закрытым, и пока большинство параметров бюджета публично не назывались. Исключение - профицит, который, как сообщил Силуанов 12 сентября, запланирован на 2020 год в размере 0,8% ВВП. В начале июня, когда бюджетная правкомиссия "принимала за основу" проектировки на 2020 год, планировалось, что профицит в 2020 году составит 1,2% ВВП.

По словам Силуанова, профицит продолжит последовательно снижаться и в 2022 году дойдет практически до нуля. "В последующие годы будет практически нулевой баланс, к 2022 году выходим на профицит 0,2%", - сказал он.

"Проект бюджета на трёхлетку непростой, новые задачи, нацпроекты, поэтому все это сейчас обсуждается в правительстве, в конце месяца будет проект бюджета внесён в парламент", - отмечал глава Минфина.

Сейчас федеральный бюджет исполняется с огромным профицитом - как за счет благоприятной в целом конъюнктуры внешних рынков, так и из-за невысокого темпа расходов на нацпроекты. В январе-августе профицит составил 2,56 трлн рублей, или 3,7% ВВП.

Пока в бюджетной политике на предстоящую трехлетку камнем преткновения является вопрос о расходовании средств Фонда национального благосостояния (в следующем году в отсутствие шоков на сырьевом рынке размер ликвидных активов ФНБ преодолеет планку в 7% ВВП, после чего власти согласно Бюджетному кодексу получат право инвестировать "излишек" резервов) и увязанная с ним тема "бюджетного правила".

Банк России, в последнее время все сильнее акцентирующий роль будущих решений по расходованию средств ФНБ для денежно-кредитной политики, сформулировал свой подход к этой проблеме в проекте "Основных направлений единой государственной ДКП на 2020-2022 годы" (документ также будет рассматриваться в четверг на заседании правительства). Регулятор изучил макроэкономические последствия пяти сценариев вложения этих средств, отметив, что придерживается консервативного подхода инвестирования - в ликвидные валютные инструменты с низким уровнем риска. В минувшую пятницу, выступая на банковском форуме в Сочи, глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала мнение, что если менять систему управления ФНБ, то, возможно, через изменение уровня отсечения по цене на нефть.

"Вы знаете, я выступала против того, чтобы мы делали очень высокую цену отсечки для бюджетного правила. Алексей Леонидович (Кудрин - ИФ) тогда предлагал увеличить цену отсечки. Я считаю, что на тот момент это было правильным, но сейчас мы уже накопили определенную "подушку", мы ее уже накопили, мы не в том состоянии, когда у нас была "подушка" низкой. И если уже менять ФНБ, то лучше это делать более прозрачным способом, возможно, через систему отсечки", - сказала Набиуллина. Пожелание Банка России к правительству - чтобы любые решения по ФНБ не восстанавливали бы зависимость экономики РФ от цен на нефть, отметила она.

Минфин в ответ заявил, что "бюджетное правило" - это гарантия доверия к экономической политике государства, его изменение не обсуждается, а ЦБ не стоит выступать с подобными предложениями - ведь правительство не вмешивается в денежно-кредитную политику.

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