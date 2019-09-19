Мобильные операторы России обеспокоились утечкой данных из системы проверки абонентов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие в России сотовые операторы МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") направили письмо председателю комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолию Аксакову с предупреждением о том, что Единая информационная система проверки сведений об абоненте (ЕИС) не застрахована от утечки пользовательских данных, сообщает в четверг газета "Известия".

"Проект не предусматривает требований к информационной безопасности передаваемых через ЕИС данных либо отсылку к необходимому подзаконному регулированию, это может повлечь утечку данных о нескольких миллионах абонентов", - цитирует издание текст обращения сотовых операторов.

Газета отмечает, что в Центробанке (ЦБ) и министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которые поддерживают проект, отрицают такую опасность.

В пресс-службе ЦБ изданию пояснили, что законопроектом предусмотрено создание единого оператора, который "не будет хранить у себя никаких данных. Но он будет знать, какой сотовой компании запрос направить и какому банку вернуть ответ".

В публикации также сообщается, что, по словам Аксакова, "предложения сотовых компаний будут рассмотрены и внимательно изучены, а после получения правительственных поправок представители мобильных операторов будут приглашены для обсуждения".