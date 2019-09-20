Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в Вашингтоне
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере один человек погиб, шестеро раны в результате стрельбы в столице США, сообщает телеканал Fox News.
Полиция получила сообщение о стрельбе в районе Коламбия-Хайтс, расположенном в 3 км от Белого дома, после 22 часов.
В твиттере появились видео, где изображены машины скорой помощи, увозящие жертв с места происшествия.
Multiple people being taken to the hospital in Columbia Heights. @PoPville pic.twitter.com/JG9XG7Fchb— Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019
Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2— Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019