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Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в Вашингтоне

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере один человек погиб, шестеро раны в результате стрельбы в столице США, сообщает телеканал Fox News.

Полиция получила сообщение о стрельбе в районе Коламбия-Хайтс, расположенном в 3 км от Белого дома, после 22 часов.

В твиттере появились видео, где изображены машины скорой помощи, увозящие жертв с места происшествия.

США Вашингтон

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