Поиск

Один человек погиб в результате стрельбы в американской Одессе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двое неизвестных открыли стрельбу в городе Одесса штата Техас в США в субботу, в результате один человек погиб и до 30 ранено, передают американские телеканалы.

Полиция города Одесса округа Мидланд предупреждает о двух неизвестных, разъезжающих по городу на угнанных автомобилях и беспорядочно стреляющих по людям.

"Подозреваемый (возможно, двое) в настоящий момент разъезжает по Одессе и стреляет в случайных прохожих. В настоящий момент известно о нескольких раненых", - сообщается на странице городского департамента полиции в Facebook.

Телеканал CNN сообщает об одном погибшем в результате стрельбы. Газета Texas Tribune передает, что как минимум 30 человек были ранены.

В то же время местный телеканал CBS7 передает, что один подозреваемый в стрельбе задержан полицией.

Президент США Дональд Трамп уже был проинформирован об инциденте.

"Только что проинформирован о стрельбе в Техасе Генпрокурором Барром. ФБР и полиция полностью задействованы", - сообщил Трамп на своей странице в Twitter.

Техас

Новости

Пять человек погибло и более 20 ранено в результате стрельбы в Техасе

Константинополь исключил из своих рядов главу "русского экзархата" в Европе

Меркель заявила о планах вернуться к науке после ухода с поста канцлера

Меркель заявила о планах вернуться к науке после ухода с поста канцлера

Трамп призвал жителей трех штатов к осторожности из-за урагана

В центре Гонконга собрались несколько тысяч протестующих

Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме

Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка призналась в его убийстве

Что случилось этой ночью: суббота, 31 августа

В США умер создатель "Черного плаща" и "Смурфиков" Гордон Брэссак

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');