Один человек погиб в результате стрельбы в американской Одессе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двое неизвестных открыли стрельбу в городе Одесса штата Техас в США в субботу, в результате один человек погиб и до 30 ранено, передают американские телеканалы.

Полиция города Одесса округа Мидланд предупреждает о двух неизвестных, разъезжающих по городу на угнанных автомобилях и беспорядочно стреляющих по людям.

"Подозреваемый (возможно, двое) в настоящий момент разъезжает по Одессе и стреляет в случайных прохожих. В настоящий момент известно о нескольких раненых", - сообщается на странице городского департамента полиции в Facebook.

Телеканал CNN сообщает об одном погибшем в результате стрельбы. Газета Texas Tribune передает, что как минимум 30 человек были ранены.

В то же время местный телеканал CBS7 передает, что один подозреваемый в стрельбе задержан полицией.

Президент США Дональд Трамп уже был проинформирован об инциденте.

"Только что проинформирован о стрельбе в Техасе Генпрокурором Барром. ФБР и полиция полностью задействованы", - сообщил Трамп на своей странице в Twitter.