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Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до семи человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв стрельбы в американском городе Одесса в штате Техас возросло до семи человек, сообщает в воскресенье Associated Press.

Ранее сообщалось о шести погибших. Также один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчина в возрасте примерно 30 лет открыл стрельбу на дороге. Полиция ликвидировала преступника. До этого ему удалось ранить свыше 20 человек. О его мотивах полиция пока не сообщает.

США Техас

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