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Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Арабская коалиция начала военную операцию на севере йеменского портового города Ходейда против "военных объектов", сообщает Al Arabiya.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что операция соответствует международному праву, и попросил гражданских лиц держаться подальше от объектов, являющихся целью операции.

По его данным, коалиция уничтожила четыре монтажные площадки для сбора дистанционно управляемых катеров и морских мин. Коалиция отмечает, что уничтожение враждебных объектов способствует свободе морского судоходства.

Ранее Турки аль-Малики сообщил, что коалиционные силы сорвали "террористический акт со стороны ополчения хуситов на юге Красного моря". Силы коалиции перехватили в четверг вечером и уничтожили заминированную лодку хуситов на дистанционном управлении, с помощью которой планировалось совершить теракт.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удары, нанесенные 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, однако в Эр-Рияде считают, что атаки проводились не из Йемена.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Йемен Ходейда

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