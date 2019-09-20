Хуситы объявили о прекращении атак против Саудовской Аравии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы в пятницу объявили, что более не будут обстреливать ракетами Саудовскую Аравию, поскольку Эр-Рияд предложил им прекращение огня. Об этом сообщает арабский информационный портал Al-Masdar.

Согласно утверждениям хуситов, арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, выдвинула предложение о прекращении авиаударов по Йемену в обмен на отказ повстанцев от любых ракетных обстрелов.

Al-Masdar напоминает, что такая информация поступила спустя несколько дней после ударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.