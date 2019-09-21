Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.

По сообщению телеканала CNN, такое решение глава Соединенных Штатов принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США, отметив, что при необходимости американский контингент может быть еще расширен.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заверил, что речь не пойдет об отправке "тысяч" военнослужащих.

Кроме того, в ходе брифинга Эспер подтвердил, что США считают Иран причастным к инциденту. "Оружие было произведено в Иране. И пуски были произведены не из Йемена", - заявил глава Пентагона, не уточнив, откуда были запущены ракеты и беспилотники.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, осуществленной при помощи дронов и крылатых ракет. Атака на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США обвинили в нападении Иран. Тегеран эти обвинения отвергает.