США представят план переброски войск на Ближний Восток на следующей неделе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд пообещал на следующей неделе разработать предложение по переброске подкреплений в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

"Я представлю свои предложения в начале следующей недели", - сказал он на пресс-конференции. Он пояснил, что затем будет готов рассказать о планах прессе.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил переброску американских войск на Ближний Восток. Это решение глава Соединенных Штатов принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Данфорд заверял, что речь не пойдет об отправке "тысяч" военнослужащих. Американские СМИ полагают, что эти военные развернут противоракетные комплексы Patriot и THAAD.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, осуществленной при помощи дронов и крылатых ракет. Атака на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США обвинили в нападении Иран. Тегеран эти обвинения отвергает.