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Десять саперов получили ранения при детонации боеприпаса на юге Казахстана

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - При проведении в субботу плановых подрывных работ на полигоне под Арысью (город на юге Казахстана) сдетонировал боеприпас, сообщила пресс-служба казахстанского Минобороны.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, произошла самопроизвольная детонация его фрагмента. В результате десять специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту получили осколочные ранения. Полигон находится в 60 км от города Арыс.

По данным Минобороны Казахстана, пострадавшие военные были госпитализированы в полевой госпиталь министерства. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, отметили в военном ведомстве.

24 июня на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, в результате пожара произошла детонация боеприпасов. Власти области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси - почти 45 тыс. человек. В результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек. Через несколько дней жители Арыси начали возвращаться в свои дома, порядка 90% которых были повреждены и разрушены взрывами или взрывной волной от детонации боеприпасов.

Казахстан

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