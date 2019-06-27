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Сотни эвакуированных жителей Арыси в Казахстане устроили митинг, требуя жилья в Шымкенте

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Жители Арыси (на юге Казахстана), эвакуированные после взрывов на складах в воинской части, в четверг вышли на несанкционированный митинг с требованием возвести им жилье в Шымкенте (город республиканского значения на юге страны), передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Митингующие собрались близ мечети "Ак мешит" в Шымкенте, где расположен один из эвакуационных пунктов.

Жители не хотят возвращаться в Арысь, так как, по их мнению, в городе небезопасно. Они требуют построить им жилье и предоставить земельные участки в Шымкенте (расположен близ города Арысь).

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По сообщению корреспондента "Интерфакса", количество митингующих быстро увеличивается и уже достигает нескольких сотен человек.

К митингующим вышли первый заместитель главы Шымкента Кайрат Нуртай и заместитель акимама Туркестанской области Уласбек Садибеков, также к месту митинга подъехал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Причина митинга

Поводом к собранию послужили слова Абдрахимова, сказанные им накануне. "Хочу сразу заявить, что жителям, эвакуированным из Арыси, в Шымкенте не будут выдаваться жилье, земельные участки для постоянного проживания", - сказал он на брифинге в среду.

Власти города предложили митингующим пройти в здание мечети. Там перед собравшимися выступил аким Абдрахимов. Он объяснил жителям Арыси, что сейчас нет возможности предоставить им жилье и земельные участки на территории Шымкент и Туркестана (юг страны).

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"Сейчас в очереди на жилье в Шымкенте стоят 130 тысяч жителей города, 100 тысяч человек ждут очередь на получение земельных участков. Я не могу сейчас этих людей отодвинуть и все отдать жителям Арыси. (...) Ваш город отстроят, все будет новое", - сказал аким Шымкента.

В ответ на его слова, жители Арыси начали кричать: "Мы не вернемся в Арысь". Толпа обступила акима. Крики прервала молитва муллы.

На место происшествия выехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Взрывы в Арыси

Утром 24 июня на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и сдетонировали боеприпасы. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали население Арыси - почти 45 тыс. человек. Согласно последним данным, в результате ЧС пострадали более 160 человек, трое погибли.

Казахстан Арысь Шымкент

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