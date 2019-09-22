Верховная рада рассмотрит закон для имплементации "формулы Штайнмайера"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" не является каким-то разовым решением, а ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться и приниматься парламентом Украины, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. (...) Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", – сообщил Ермак в субботу в фейсбуке относительно "формулы Штанмайера" и ее в роли в урегулировании ситуации на востоке Украины. "Но это будет потом, а пока что необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", – написал помощник Зеленского.

"Формула Штайнмайера" "Формула Штайнмайера" названа по имени президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Ранее на этой неделе в Киеве прошла акция протеста с требованием к президенту Зеленскому отказаться от "формулы Штайнмайера" на встрече "нормандской четверки".