Поиск

Верховная рада рассмотрит закон для имплементации "формулы Штайнмайера"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" не является каким-то разовым решением, а ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться и приниматься парламентом Украины, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. (...) Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", – сообщил Ермак в субботу в фейсбуке относительно "формулы Штанмайера" и ее в роли в урегулировании ситуации на востоке Украины. "Но это будет потом, а пока что необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", – написал помощник Зеленского.

"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" названа по имени президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Ранее на этой неделе в Киеве прошла акция протеста с требованием к президенту Зеленскому отказаться от "формулы Штайнмайера" на встрече "нормандской четверки".

Украина

Новости по теме

Новости

Иранская армия приготовилась к "любому" развитию отношений с США

Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Албании

Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Албании

В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста

Что произошло за день: суббота, 21 сентября

Автобус с россиянами перевернулся в Турции

В Париже в ходе протестов задержали 137 человек

В Париже в ходе протестов задержали 137 человек

Трамп назвал сфабрикованным его призыв к расследованию против сына Байдена

Трамп не пойдет на саммит по климату на Генассамблее ООН

Десять саперов получили ранения при детонации фрагмента боеприпаса в Казахстане

Часть украинской делегации запланировала участие в сессии ПАСЕ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');