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Сотни человек вышли на акцию протеста против "формулы Штайнмайера" в Киеве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Акция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому не соглашаться на встрече "нормандского формата" на выполнение Минских договоренностей по "формуле Штайнмайера" прошла в четверг в Киеве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несколько сотен человек, которые позиционируют себя как активисты, добровольцы и волонтеры, в четверг вечером провели на улице Банковой у здания Офиса президента акцию. Она прошла без использования какой-либо партийной символики.

"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" названа по имени президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Митингующие опасаются, что реализация "формулы Штайнмайера" приведет к потере Украиной государственного суверенитета.

В среду, 18 сентября, представители украинской делегации на встрече контактной группы в Минске отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера". Позднее представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма заявил, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только в случае выполнения нескольких пунктов, в частности, вывода с территории страны иностранных войск, установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и других условий.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что решение Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей.

Владимир Зеленский Киев Украина

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