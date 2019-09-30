Источник сообщил о планах подписать "формулу Штайнмайера" 1 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Украине на встрече в Минске во вторник, 1 октября предпримет вторую попытку реализовать "формулу Штайнмайера" - механизм политического урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Проделана большая работа. Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера" согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "Нормандской четверки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "скорее всего, это будет рамочный протокол о намерениях, которые стороны обязуются выполнять". "Однако он не будет носить характера международного договора", - отметил источник.

Подписи под документом должны поставить представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ, а также представитель Украины Леонид Кучма. В качестве международных посредников документ закрепят подписями полномочный представитель России Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Если документ будет подписан, Киев должен будет принять закон об особом порядке проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В день проведения выборов для этих территорий должен быть введен особый статус, но на предварительной временной основе с некоторыми ограничениями. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ, в соответствии с принципами свободы и демократии. После того, как будет опубликован доклад (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ИФ) БДИПЧ ОБСЕ, из которого следует, что они (выборы - ИФ) признаны состоявшимися, особый статус должен быть введен на постоянной основе, а затем закреплен в Конституции Украины", - сказал источник.

В то же время, как предполагается, документ не будет содержать требований о передаче Киеву контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в Конституции страны особого статуса Донбасса. Вопрос о размещении международной полицейской миссии ОБСЕ также рассматриваться не будет.

Подписание документа откроет путь к проведению саммита глав государств "нормандского формата", а также окончательному разведению сил на пилотных участках на линии соприкосновения и обменам пленными между Киевом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей по формуле "всех установленных на всех установленных", отмечает собеседник агентства.

Неудача с "формулой Штайнмайера"

На прошлой встрече контактной группы в Минске 18 сентября сторонам не удалось сблизить позиции по "Формуле Штайнмайера", делегация Киева не стала подписывать документ.

Между тем, полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил ранее журналистам, что делегация Киева во главе с Леонидом Кучмой на встрече контактной группы в Минске поставила под угрозу проведение "нормандского саммита" своим отказом подписывать "формулу Штайнмайера".

По словам Грызлова, проект документа был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания.

Между тем, представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что проведение выборов на Донбассе (реализация "формулы Штайнмайера") возможно после соблюдения стандартов безопасности и установления контроля над украинско-российской границей.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.