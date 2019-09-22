Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Албании. Подземные толчки затронули портовый город Дуррес. Магнитуда составила 5,6.

– Йеменские повстанцы предупредили о якобы готовящихся Ираном новых ударах по Саудовской Аравии. Связь, предположительно, произошла через дипломатов. Саудовская Аравия повысила меры безопасности.

– Госдеп США призвал Россию прекратить обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме. Ранее Саратовский суд приговорил в лишению свободы шестерых членов организации. Америка расценивает приговор как преследование за религиозные убеждения.

– Иранская армия приготовилась к "любому" развитию отношений с США. Командующий КСИР предупредил, что Иран будет атаковать любого, кто пересечет его границу. Заявление сделано на фоне ситуации с атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

– National Interest описала уязвимость США от российских подлодок. Опасения американских экспертов вызвали подводные лодки класса "Борей". По этим оценкам, они смогут нанести фатальный удар по США, если Россия лишится основных ядерных сил.