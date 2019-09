Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Албании

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании, пострадали 37 человек, сообщил в субботу телеканал CNN.

По некоторым сообщениям, количество пострадавших достигло 80 человек.

#Breaking: At least 80 people injured in #Albania after a earthquake of a 5.6 magnitude, shook the region of Durres in the country ripping apartment building in half and crushing cars as buildings collapsed. pic.twitter.com/60gTwCaQGZ