Госдеп США призвал Россию прекратить обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В США обеспокоены приговором суда Саратова в отношении шести членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы", сообщила руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

"Глубоко обеспокоены решением российского суда посадить в тюрьму шестерых "Свидетелей Иеговы" за мирную религиозную практику", - написала Ортэгус в твиттере.

"Мы призываем Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме", - добавила она.

В пятницу Ленинский районный суд Саратова вынес приговор в отношении шести участников организации "Свидетели Иеговы".

"Суд квалифицировал действия всех шестерых представителей организации по части 2 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и назначил двоим из них наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, одному - три года, еще троим - в виде двух лет лишения свободы", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда.

Между тем, член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин высказался за внесение изменений в законодательство, чтобы исключить возможности преследования людей за их вероисповедание.

"Так построено законодательство, что грань между религиозной деятельностью, вероисповеданием и культами, а также экстремизмом стирается. Думаю, сегодня могут быть "Свидетели Иеговы", завтра православные, послезавтра католики, атеисты", - сказал Бабушкин "Интерфаксу".

Он считает, что "нужно переписать эту статью, которая позволяет преследовать за вероисповедание".

По данным Бабушкина, "уже 10 тысяч "Свидетелей Иеговы", в основном люди с высшим образованием, высокой квалификацией покинули нашу страну, опасаясь преследований по религиозным мотивам".

Со своей стороны, в международной организации Amnesty International выступили против признания "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. "Мы считаем преследование приверженцев этого религиозного течения преследованием за религиозные убеждения, что автоматически делает всех приговорённых по экстремистским статьям свидетелей Иеговы узниками совести", - сказал пресс-секретарь организации Александр Артемьев "Интерфаксу".

В свою очередь лидер движения "За права человека" Лев Пономарев заявил, что "людей сажают за веру, как в советское время". "Сейчас параллельно идут два процесса. Когда общество давит, суды сдаются, как мы видим по московским делам. Но за "Свидетелей Иеговы" некому заступиться, сами они не готовы к массовым акциям, они и сами по себе закрытые, и их еще преследуют", - сказал Пономарев.

Он отметил, что причиной преследования "Свидетелей Иеговы" служит решение Верховного суда о запрете деятельности организации, закрытии юридических лиц. "Но в результате сейчас, когда офисы организации ликвидированы, и любой "свидетель" приглашает другого к себе домой помолиться, почитать Библию, им инкриминируют возрождение организации, что с юридической точки зрения совершенно неверно - юридическое лицо ведь не восстанавливается таким образом", - подчеркнул правозащитник.

В 2017 году Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста и признать экстремистской организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", ликвидировать ее и запретить деятельность на территории РФ.