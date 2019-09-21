Трамп не пойдет на саммит по климату на Генассамблее ООН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в саммите Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата, американский лидер проведет в это время другое заседание, посвященное преследованиям по религиозному признаку, сообщает в субботу телеканал CNN.

Сессия по вопросам религиозной свободы станет "центральным элементом" визита Трампа в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Она начнется в то время, когда на климатическом саммите будет выступать представитель Китая, сообщает телеканал со ссылкой на помощников президента.

"Это мероприятие направлено на то, чтобы подчеркнуть и расширить международную поддержку религиозной свободы на фоне усиливающегося преследования людей из-за их собственных убеждений и веры", - сказал неназванный представитель американской администрации, комментируя заседание по религии, председателем которого станет Трамп.

На саммите по климату будут присутствовать десятки лидеров разных стран. США на климатическом саммите представит главный заместитель помощника госсекретаря США по вопросам океанов, окружающей среды и научным делам Марсия Берникат, рассказали телеканалу в госдепе.

"Не каждую страну ООН пригласили (на климатический саммит - ИФ), и маловероятно, что Трампа попросили бы выступить, даже если бы он хотел", - отмечает CNN.

Ожидается, что в сессии по вопросам климата примут участие такие союзники США, как Германия, Великобритания и Франция. Кроме того, на саммит пригласили и Китай с Индией - страны, которые Трамп критиковал за их подход к экологии.

Саммит по вопросам изменения климата в рамках Генассамблеи ООН запланирован на 23 сентября.

Президент США неоднократно делал заявления, указывающие на то, что он не верит в изменение климата.

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало Штаты к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Американский президент не присутствовал на сессии, посвященной климатическим изменениям, во время саммита G7 во Франции.