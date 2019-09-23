Поиск

"Чернобыль" получил Emmy в категории "лучший мини-сериал"

"Чернобыль" получил Emmy в категории "лучший мини-сериал"
Режиссер "Чернобыля" Крейг Мейзин
Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Чернобыль" получили премию Emmy в категории "лучший мини-сериал", сообщает телеканал Fox, транслирующий 71-ю церемонию вручения.

Другими претендентами на премию были "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

Кроме того, жюри отметили отдельной премией сценарий и режиссера сериала в соответствующих номинациях.

Лучшим актером в мини-сериале назвали Джареля Джерома за роль в сериале "Когда они нас увидят", а лучшей актрисой стала Мишель Уильямс за "Фосси/Вердон".

В конце мая IMDb назвал сериал самым популярным в истории - его оценка составила 9,6 баллов из 10.

"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.

Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. Награда вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет.

Фанаты сериала НВО в Чернобыле

HBO Emmy Чернобыль

Новости по теме

Новости

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал

Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года

Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года

Госдеп США подтвердил встречу Помпео и Лаврова "на полях" сессии ГА ООН

WSJ назвала сроки ремонта подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco

WSJ назвала сроки ремонта подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco

Девять автоцистерн загорелись на стоянке в одном из районов Киева

Трамп провел телефонный разговор с Эрдоганом

Трамп пообещал обдумать варианты публикации стенограммы разговора с Зеленским

Трамп пообещал обдумать варианты публикации стенограммы разговора с Зеленским

Пожилой турист из России умер в море на Кипре

На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке

На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');