Что случилось этой ночью: понедельник, 23 сентября

Ликвидация Thomas Cook, причины октябрьского крушения Boeing, премия Emmy

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пожилой турист из России умер в море на Кипре. Инцидент произошел в воскресенье днем. 67-летнего погибшего обнаружили без сознания в воде на пляже в Протарасе. Врачи констатировали его смерть в больнице.

- WSJ сообщила о риске затягивания ремонта подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco. По ее данным, компания не уложится в 10-недельный срок, о котором говорилось ранее, ремонт займет месяцы. Сейчас, как рассказала WSJ, Saudi Aramco связывается с подрядчиками по всему миру и просит оказать помощь с предложением покрыть издержки.

- Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации. Согласно планам правительства, 160 тыс. путешественников из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября. Всего у туроператора находятся более 600 тыс. клиентов по всему миру.

- WSJ выяснила основные причины октябрьского крушения Boeing индонезийской авиакомпании Lion Air. Ключевую роль в катастрофе сыграли дефекты в конструкции модели 737 Max и недостаток контроля. В проекте выводов также названы ошибки пилотов и недостатки в техническом обслуживании.

- В США прошла телевизионная премия Emmy. В категории "лучший мини-сериал" победил "Чернобыль", лучшим драматическим сериалом жюри назвали "Игру престолов". Обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль в драматическом сериале стал Билли Портер за сериал "Поза", аналогичную награду за женскую роль получила Джуди Комер за сериал "Убить Еву".