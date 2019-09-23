Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 сентября

Ликвидация Thomas Cook, причины октябрьского крушения Boeing, премия Emmy

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пожилой турист из России умер в море на Кипре. Инцидент произошел в воскресенье днем. 67-летнего погибшего обнаружили без сознания в воде на пляже в Протарасе. Врачи констатировали его смерть в больнице.

- WSJ сообщила о риске затягивания ремонта подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco. По ее данным, компания не уложится в 10-недельный срок, о котором говорилось ранее, ремонт займет месяцы. Сейчас, как рассказала WSJ, Saudi Aramco связывается с подрядчиками по всему миру и просит оказать помощь с предложением покрыть издержки.

- Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации. Согласно планам правительства, 160 тыс. путешественников из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября. Всего у туроператора находятся более 600 тыс. клиентов по всему миру.

- WSJ выяснила основные причины октябрьского крушения Boeing индонезийской авиакомпании Lion Air. Ключевую роль в катастрофе сыграли дефекты в конструкции модели 737 Max и недостаток контроля. В проекте выводов также названы ошибки пилотов и недостатки в техническом обслуживании.

- В США прошла телевизионная премия Emmy. В категории "лучший мини-сериал" победил "Чернобыль", лучшим драматическим сериалом жюри назвали "Игру престолов". Обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль в драматическом сериале стал Билли Портер за сериал "Поза", аналогичную награду за женскую роль получила Джуди Комер за сериал "Убить Еву".

Новости по теме

Новости

WSJ выяснила основные причины октябрьского крушения Boeing

WSJ выяснила основные причины октябрьского крушения Boeing

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал

"Чернобыль" получил Emmy в категории "лучший мини-сериал"

"Чернобыль" получил Emmy в категории "лучший мини-сериал"

Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года

Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года

Госдеп США подтвердил встречу Помпео и Лаврова "на полях" сессии ГА ООН

WSJ назвала сроки ремонта подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco

WSJ назвала сроки ремонта подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco

Девять автоцистерн загорелись на стоянке в одном из районов Киева

Трамп провел телефонный разговор с Эрдоганом

Трамп пообещал обдумать варианты публикации стенограммы разговора с Зеленским

Трамп пообещал обдумать варианты публикации стенограммы разговора с Зеленским
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');