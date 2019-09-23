"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Игра престолов" получила премию Emmy в номинации лучший драматический сериал. Трансляцию 71-й церемонии вручения награды вел телеканал Fox.

Другими сериалам, боровшимися за премию, стали сериалы "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

Обладателем статуэтки "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале стал Билли Портер за сериал "Поза", аналогичную награду за женскую роль получила Джуди Комер за сериал "Убить Еву".

Питер Динклэйдж был удостоен статуэтки в номинации "Лучший драматический актёр второго плана" за сериал "Игра престолов". Статуэтку за женскую роль получила Джулия Гарнер за сериал "Озарк".

"Игра престолов" получила рекордное количество номинаций на премию "Эмми", побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад.

Финальный сезон "Игры престолов" вышел в апреле. В среднем каждую серию восьмого сезона посмотрели около 44,2 млн зрителей

"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.

Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. Награда вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет.