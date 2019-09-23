В ДНР обвинили Киев в "неприкрытом саботаже" Минских соглашений

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) считают, что высказывания помощника президента Украины Андрея Ермака об особом статусе Донбасса являются "неприкрытым саботажем Минских договоренностей", заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Наблюдая за отношением новых украинских властей к Минскому процессу, мы подмечаем все больше и больше поводов прийти к неутешительному выводу: при Зеленском не будет достигнуто стабильное и комплексное урегулирование конфликта. Нас ждут очередные пять лет циничного саботажа со стороны Киева своих обязательств по документам Минского пакета", - сказала Никонорова журналистам в понедельник.

Она отметила, что слова Ермака о том, что "особый статус" Донбасса не обсуждается ни в Минске, ни в "нормандском формате" являются "нелепыми и далекими от реальности". "Представители Украины все чаще делают заявления, которые не только содержат прямой отказ выполнять Минские соглашения, но и подтверждают, что Киев опускается до откровенной лжи в стремлении снять с себя обязательства по Комплексу мер", - отметила глава МИД ДНР.

Тем не менее, Никонорова добавила, что это только подтолкнет самопровозглашенную республику к "дальнейшему выстраиванию государственности, развитию социально-экономической, торговой, финансовых систем, а также углублении и расширению сотрудничества с Российской Федерацией".

Ранее в понедельник помощник президента Владимира Зеленского в интервью украинскому изданию "Левый берег" сказал, что особый статус самопровозглашенных республик - Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР "даже не обсуждается".

18 сентября представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера" в ходе переговоров по Донбассу в Минске. "Формула Штайнмайера" определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.