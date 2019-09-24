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РФ выделит $5 млн группе ООН по профилактике неинфекционных заболеваний

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия предоставит дополнительно $5 млн Межучрежденческой целевой группе ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в течение следующих пяти лет, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Оценивая значительный вклад деятельности Межучрежденческой целевой группы ООН, Российская Федерация приняла решение предоставить дополнительно $5 млн в течение следующих пяти лет для развития достигнутых успехов", - заявила она на мероприятии по неинфекционным заболеваниям "на полях" 74-й сессии ГА ООН.

Скворцова уточнила, что ключевыми целями следующего этапа работы Межучрежденческой целевой группы станет "помощь еще большему числу стран и разработка для них комплектов инвестиционных решений и рекомендаций по их реализации в сфере НИЗ (неинфекционных заболеваний - ИФ), включая охрану психического здоровья".

Ранее Скворцова "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН заявила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась почти на восемь лет.

Вероника Скворцова Минздрав

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