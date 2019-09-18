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В Минздраве заявили, что заболеваемость раком в мире за 10 лет вырастет на 20%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что заболеваемость в мире раком вырастет на 20% в течение десятилетия.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость во всем мире будет расти и составит к 2030 году плюс 18-20%", - цитирует Каприна пресс-служба Минздрава в среду.

Он сообщил, что за последние 10 лет заболеваемость также выросла на 23,7% в то время как "смертность за это же время практически не изменилась, нам удается ее удерживать на уровне 197,9 случаев на 100 тысяч населения".

В то же время, согласно госпрограмме развития здравоохранения, Россия к 2024 году должна уменьшить этот показатель до 185 случаев на 100 тысяч населения.

По словам Каприна, "главным оружием против рака остается ранняя выявляемость и профилактика заболеваний".

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ им. Рогачева Алексей Масчан сообщил, что из-за недавно принятых законов медикам не хватает простейших, дешевых препаратов, например, хлорида натрия, четырехпроцентной и восьмипроцентной соды, а также импортных лекарств - вместо них "подсовывают российские, которые никогда не проходили клинических исследований, что необходимо для биоаналогов".

Из-за нехватки лекарств и некачественных препаратов, по его прогнозам, в течение нескольких лет смертность может вырасти на 20-30%.

Минздрав

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