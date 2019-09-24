Скворцова заявила об увеличении жизни россиян почти на восемь лет с 2000 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - За последние 20 лет средняя продолжительность жизни граждан России увеличилась почти на восемь лет, сообщила "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"С 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года - почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение", - сказала она российским журналистам.

Скворцова отметила, что материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая - в 3,6 раза.

"Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении", - сообщила министр.

Она подчеркнула, что Россия видит недостатки, имеющиеся на сегодняшний день, и ведет с ними борьбу.

Глава Минздрава РФ принимала участие в тематических мероприятиях по неинфекционным заболеваниям и по проблематике борьбы с туберкулёзом 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о впечатлениях от прошедших мероприятий, министр сказала, что "для России это знаковая Генассамблея, так как эти два мероприятия проводятся по тем направлениям, где РФ является лидером, признанным в мире".

"Было приятно, что нашими успехами мир гордится, то есть у нас очень большое количество последователей в других странах", - подчеркнула она.