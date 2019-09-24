Трамп призвал Европу выделять больше денег Украине

Президент США Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что странам Европы следует оказывать больше финансовой помощи Украине.

"Почему только США выделяют средства?" - задался вопросом Трамп, беседуя с журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Американский президент добавил, что больше помощи Украине должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

В воскресенье, 22 сентября, Трамп также говорил, что Германии, Франции и другим странам ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины, отметив, что, в сравнении с США они направляют на эти цели очень мало финансов.