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Трамп призвал Европу выделять больше денег Украине

Трамп призвал Европу выделять больше денег Украине
Президент США Дональд Трамп
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что странам Европы следует оказывать больше финансовой помощи Украине.

"Почему только США выделяют средства?" - задался вопросом Трамп, беседуя с журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Американский президент добавил, что больше помощи Украине должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

В воскресенье, 22 сентября, Трамп также говорил, что Германии, Франции и другим странам ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины, отметив, что, в сравнении с США они направляют на эти цели очень мало финансов.

Дональд Трамп США Украина

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