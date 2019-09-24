Трамп пригрозил вновь заморозить финансовую помощь Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил, что готов к тому, чтобы заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в развитие этой страны.

"Мое недовольство (Европой - ИФ) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства - ИФ), и я буду замораживать (средства - ИФ) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - заявил Трамп, выступая перед журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время Трамп подчеркнул, что США направили Украине ранее обещанные средства.

Ранее во вторник американский лидер также говорил, что Германии, Франции и другим странам Европы следует выделять больше денег Украине. Президент выразил недоумение тем фактом, что сейчас финансовую помощь Киеву оказывает только Вашингтон.

12 сентября американские СМИ сообщили, что администрация президента США приняла решение разблокировать ранее замороженные $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины.

Затем появились сообщения, что заморозка помощи Украине была связана с попытками Трампа инициировать на Украине расследование против сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд американских изданий сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. СМИ также писали, что президент США несколько раз призывал Зеленского взаимодействовать с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против сына Джо Байдена.