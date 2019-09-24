WP узнала о приказе Трампа удержать выплаты Киеву за неделю до звонка Зеленскому

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примерно за неделю до звонка своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому отдал распоряжение директору административно-бюджетного управления США Мику Малвейни удержать выплату Киеву $400 млн военной помощи, пишет The Washington Post со ссылкой троих высокопоставленных чиновников из администрации президента.

По их словам, распоряжение Трампа поступило в Госдепартамент и Пентагон в середине июля. Источники утверждают, что президент США сомневался в том, что Украине следует деньги выделять деньги, и хотел проанализировать эту ситуацию.

Как утверждается, Трамп поручил чиновникам администрации объяснить задержки с выплатами "межведомственным взаимодействием", но не предоставлять никакой дополнительной информации. Издание подчеркивает, что эта схема работала два месяца, вплоть до 11 сентября.

Один из чиновников заявил, что Трамп удерживал средства, опасаясь коррупции на Украине, а решение все же перевести деньги было мотивировано скорым окончанием финансового года 30 сентября. Он решительно отверг связь между задержкой с помощью и принуждением Зеленского к расследованию против участника президентской гонки в США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Сам Трамп в понедельник вновь опроверг связь расследования против Байдена с оказанием помощи Украине.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп в телефонной беседе 25 июля пытался убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, задерживая предоставление Украине военной помощи. Также говорилось, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером. Президент США не исключил возможности того, что расшифровка будет опубликована.