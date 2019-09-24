Отказ США в визах членам российской делегации сочли вмешательством в дела РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев считает, что инцидент с невыдачей американских виз членам официальной делегации РФ для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке может стать предметом рассмотрения комиссии Госдумы по расследованию вмешательств в дела России.

Как заявил Шхагошев журналистам во вторник, этот инцидент депутаты рассматривают как "новый формат вмешательства во внутренние дела России". "Формирование такой делегации - это неоспоримая компетенция нашего государства, но никак не Соединенных Штатов", - считает парламентарий.

По его словам, США лишь предоставляют техническую площадку для Генассамблеи и никак не должны мешать работе делегаций других стран. Он также напомнил, что "когда создавалась комиссия Госдумы по вмешательству в наши внутренние дела, мы говорили, что круг интересующих ее вопросов связан не только с выборным процессом". "Сегодняшняя ситуация в Генассамблее именно об этом", - считает парламентарий.

Шхагошев является членом думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Очередное заседание комиссии запланировано на 27 сентября, но его повестка пока не известна.

Ранее во вторник стало известно, что десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН, поэтому они не смогут полететь в США.

В посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, планировавшей отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. "Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США", - заявили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе американской дипмиссии.