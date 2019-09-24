Поиск

Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", - написал он в твиттере.

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу"", - добавил Трамп.

Также он назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "охоты на ведьм", проводимой американскими демократами.

Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

Джо Байден является потенциальным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, отмечали ранее американские журналисты.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

В Монако делом Рыболовлева займется назначенный министром юстиции француз

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

К МКС отправился японский грузовик

Трамп пригрозил вновь заморозить финансовую помощь Украине

Трамп призвал Европу выделять больше денег Украине

Трамп призвал Европу выделять больше денег Украине

Глава Нацполиции Украины решил подать в отставку

"Дизельный" скандал Volkswagen

Власти Германии обвинили руководителей Volkswagen в манипулировании рынком

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 920 тыс. евро семьям пропавших жителей Чечни

Парламент Великобритании возобновит работу в среду

Парламент Великобритании возобновит работу в среду

В дипмиссии США назвали "частным случаем" отказ в визе членам делегации РФ

В дипмиссии США назвали "частным случаем" отказ в визе членам делегации РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');