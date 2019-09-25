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Небензя сообщил о невыдаче американских виз делегации ДВЗЯИ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил "Интерфаксу" постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодня произошла безобразная ситуация, когда части российской делегации на сессию Генассамблеи не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблею, но еще и делегации на конференцию по ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня", - сказал он в штаб-квартире ООН.

Российский постпред заявил, что такое поведение США "просто недопустимо".

Небензя отметил, что на конференции по ДВЗЯИ "будет выступать министр".

"Я думаю, он и сам скажет об этом на конференции", - добавил он.

Небензя напомнил, что уже "была ситуация, когда главе российской делегации на комиссию ООН по разоружению, которая должна была пройти в Нью-Йорке, американские власти не выдали визу".

"И мы вынуждены были не допустить проведение этой конференции. Это был вопиющий случай, когда главе официальной делегации на мероприятие в ООН не выдается въездная виза под каким угодно предлогом. Предлоги для нас не имеют никакого значения, потому что страна-хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять свое обязательство по соглашению с ООН", - заявил постпред РФ при Организации.

Василий Небензя ООН ДВЗЯИ

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