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Интервью Fox News с Путиным уступило статуэтку "Эмми" телеканалу CNN

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Победителем в номинации "Интервью в прямом эфире" телевизионной премии "Эмми" стало интервью телеканала CNN с архиепископом Нью-Йорка кардиналом Тимоти Доланом.

В этой же номинации за победу боролось интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу.

Церемония вручения наград 40-й премии "Эмми" в области новостей и документального кино проходит в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Беседа корреспондента Fox News с главой государства претендовала на награду в номинации "Интервью в прямом эфире", где также были представлены шесть телеканалов.

Интервью Путина корреспонденту Fox News состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита. В нем глава государства говорил об итогах саммита об отношениях России и США, северокорейской проблеме и другом.

"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.

Fox News CNN Владимир Путин Emmy

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