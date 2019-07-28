Интервью Fox News с Путиным 2018 года номинировано на "Эмми"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на телевизионную премию "Эмми".

Оно поборется за победу в категории "Живое интервью".

Для Fox News это первая номинация на "Эмми" в области новостей и документальных фильмов. Кроме интервью Уоллреса в номинации будут представлены ещё шесть интервью различных телеканалов.

Интервью Путина корреспонденту Fox News состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.

Премия "Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук, 71-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.