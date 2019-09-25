Президент Израиля поручил Нетаньяху формирование правительства

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Реувен Ривлин выбрал премьер-министра Биньямина Нетаньяху в качестве кандидата, который должен сформировать новое правительство, передают израильские СМИ со ссылкой на заявление офиса Ривлина.

Газета "Гаарец" отмечает, что партия Нетаньяху "Ликуд" получила меньше мест в Кнессете по итогам выборов, чем ее основной соперник, однако лидер оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц заручился меньшей поддержкой среди членов партий, прошедших в парламент.

Тем не менее, на данный момент Нетаньяху не обеспечил себе поддержку большинства в парламенте.

По итогам апрельских выборов в парламент Ривлин уже поручал Нетаньяху сформировать правительство, однако ему это не удалось, так как партия "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана отказалась присоединиться к коалиции.

Тем не менее источники газеты полагают, что если Нетаньяху вновь не удастся сформировать коалицию, Ривлин может обратиться к членам парламента с предложением выбрать нового кандидата для этого.

Ранее Либерман заявлял, что не собирается поддерживать ни кандидатуру Ганца, ни Нетаньяху. По его словам, он не хочет поддерживать Нетаньяху, поскольку тот сформирует правительство из ультраортодоксальных и "мессианских" национально-религиозных партий. Ганца он не хочет поддерживать потому, что тот также не исключает формирования правительства с ультраортодоксальными партиями и со списком арабских партий.

По итогам выборов, объявленных ЦИК Израиля во вторник, "Ликуд" получает 32 места в Кнессете, а оппозиция в лице "Кахоль-Лаван" - 31 место. Всего в однопалатном парламенте Израиля 120 мест. В настоящее время Нетаньяху поддерживают 55 депутатов, а Ганца - 54.