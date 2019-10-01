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Лидер оппозиции Израиля отменил встречу с Нетаньяху по формированию правительства

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц решил отменить запланированную на среду встречу с премьером Израиля и лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по вопросу создания нового правительства, сообщает во вторник издание The Jerusalem Post.

"Для встречи, которая принесла бы плоды, не созрели и минимальные условия", - приводит издание слова представителя "Кахоль-Лаван".

В свою очередь в "Ликуде" заявили, что шокированы решением Ганца.

"Ганцу следует продемонстрировать ответственный подход, избежать (очередных - ИФ) выборов и встретиться со мной", - приводит "The Jerusalem Post слова Нетаньяху.

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По данным газеты, в "Ликуде" полагают, что на решение Ганца повлиял "человек номер два" в "Кахоль-Лаване" - лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид. В "Ликуде" считают, что Лапид так повлиял на Ганца, потому что хотел, чтобы в будущем коалиционном правительстве пост премьера передавался не между Ганцем и Нетаньяху, а между ним, Лапидом, и Ганцем.

В свою очередь источники в "Кахоль-Лаване" сообщили The Jerusalem Post, что в блоке не видят смысла во встрече, пока Нетаньяху не откажется от требования вести переговоры не только от имени возглавляемого им "Ликуда", но и сразу от имени четырех партий.

Ожидается, что теперь в среду Нетаньяху обсудит с президентом Израиля Реувеном Ривлиным дальнейшие шаги в связи со сложившейся ситуацией. Также в конце недели Нетаньяху может определиться, стоит ли вернуть президенту мандат на формирование нового правительства.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин выбрал премьер-министра Биньямина Нетаньяху в качестве кандидата, который должен сформировать новое правительство. Всего в однопалатном парламенте Израиля 120 мест. В настоящее время Нетаньяху поддерживают 55 депутатов, а Ганца - 54.

Израиль Биньямин Нетаньяху Бенни Ганц

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