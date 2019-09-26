Зеленский заявил о незнании деталей "дела сына Байдена"

Президент Украины отметил, что не хочет быть вовлеченным в выборы в другой стране

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него расследование дела газовой компании Burisma Holdings, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, является одним из многочисленных дел, которые он обсуждает на встречах с лидерами различных государств, и он даже не знает его деталей.

"Расследование дела ("сына Байдена" - ИФ)? Генеральная прокуратура. Пусть расследует все дела. Я даже не знаю очередности этих дел. Я даже не знаю, честно, скажу вам откровенно, деталей этого дела", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что обсуждает уголовные дела и с другими лидерами. "Например, с премьер-министром Италии я говорил о возвращении нашего (бывшего заместителя командира взвода добровольческого батальона Нацгвардии Украины Виталия - ИФ) Маркива. Я каждый день говорю о таких кейсах", - пояснил он.

Президент Украины добавил, что в США дело, связанное с сыном Байдена, является очень громким, в то время как для него это - одно из тех многочисленных дел, о которых он говорит с лидерами других стран, если они у него спрашивают. По его словам, в таких случаях он передает эту информацию в соответствующие украинские органы.

Также Зеленский подчеркнул, что на него как лидера независимого государства никто не может оказывать давление, и он не хочет быть причастным к выборам в других странах.

"Независимость - очень важный аргумент для каждой демократической страны. И я не хочу, чтобы любой мой ответ был направлен на то, чтобы нас привлекли к выборам в другой стране, с любым их исходом. Я не хочу этим заниматься. И поэтому я сказал, что на меня никто давить не может, и никто давить не будет", - сказал он.

Зеленский отметил, что он открыт на посту президента Украины. "Пожалуйста, опубликуйте хоть все звонки. Хотя я лично считаю, что такие разговоры между главами, президентами независимых стран не должны публиковаться, потому что иногда, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы. Но я не боюсь, вы сами всё видите", - указал он.

При этом, по словам Зеленского, он ожидал публикации Белым домом только "их части" (американской стороны - ИФ) расшифровки его телефонного разговора с Трампом 25 июля, но не видит в этом какой-то проблемы.

Украинский лидер также признал, что в связи с данной ситуацией стал популярным в США во время своего рабочего визита, но, по его словам, ему важнее быть нужным Украине.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

Встреча Трампа и Зеленского "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась на фоне скандала вокруг телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося в июле этого года. По сообщению американских СМИ, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына политика-республиканца Джо Байдена. Также утверждалось, что президент США пытался надавить на своего украинского коллегу, задержав выделение Киеву военной помощи, однако опубликованная Белым домом стенограмма разговора этого не подтверждает.

Джо Байден претендует на участие в президентских выборах в США в 2020 году.

Хантер Байден на Украине входил в состав совета директоров частной газовой компании Burisma Holdings в 2014-2019 годах. По мнению Трампа, Джо Байден лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина в интересах сына.