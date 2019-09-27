Опрос The Hill показал рост числа сторонников импичмента Трампа на 12%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Почти половина американцев (47%) поддерживает проведение инициированной демократами процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, этот показатель на 12 процентных пунктов выше, чем в июне этого года, свидетельствуют результаты опроса газеты The Hill.

Еще 42% опрошенных заявили, что не согласны с решением демократов начать процедуру импичмента. Остальные 11% не определились с ответом.

Опрос проводился 26-27 сентября - уже после старта в палате представителей процедуры импичмента. В опросе приняли участие более 1 тысячи человек.

В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководству, о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах в 2020 году.

Затем на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Она составлена на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.