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Опрос The Hill показал рост числа сторонников импичмента Трампа на 12%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Почти половина американцев (47%) поддерживает проведение инициированной демократами процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, этот показатель на 12 процентных пунктов выше, чем в июне этого года, свидетельствуют результаты опроса газеты The Hill.

Еще 42% опрошенных заявили, что не согласны с решением демократов начать процедуру импичмента. Остальные 11% не определились с ответом.

Опрос проводился 26-27 сентября - уже после старта в палате представителей процедуры импичмента. В опросе приняли участие более 1 тысячи человек.

В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководству, о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах в 2020 году.

Затем на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Она составлена на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден Хантер Байден США Украина

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