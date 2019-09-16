Зеленский озвучил планы Украины на предстоящем "нормандском" саммите

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей встрече "нормандского формата" Киев намерен решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц и определить сроки разведения сил в Донбассе.

"Там (на встрече в "нормандском формате" - ИФ) главные шаги - решение ... вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть. Второй вопрос - окончательное решение четких сроков разведения войск - Золотое, Петровское, потом четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - сказал он на брифинге в понедельник, 16 сентября, в Киеве после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Кроме того, по словам украинского лидера, предстоит решить вопрос сроков демилитаризации Донбасса до проведения там местных выборов. "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории - мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск с временно оккупированной территории", - подчеркнул Зеленский.

Он надеется, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на встрече лидеров государств "нормандского формата". "Я очень хочу в это верить, уверен, что это так и будет за столом переговоров", - сказал Зеленский.

Президент ожидает, что после этой встречи будет "нормальный результат" в результате сложных переговоров. Политический лидер также рассчитывает, что в дальнейшем встречи в "нормандском формате" будут "не через три года, а очень часто, пока мы не решим все вопросы, связанные с возвращением наших территорий и прекращением войны".

Ранее в сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что новый "нормандский саммит" должен завершиться "железными договоренностями", которые необходимо зафиксировать на бумаге. Дата предстоящей встречи пока не определена, подготовка к ней идет в закрытом режиме. По словам Ушакова, если подготовительная работа будет успешной, то саммит возможен в октябре.