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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на востоке Индонезии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии у южного побережья острова Серам, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:47 мск в четверг землетрясения имел координаты -3.38 градуса южной широты и 128.88 градуса восточной долготы и находился в 86 км к северо-востоку от города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Кроме того, в этом же районе в 03:40 мск в четверг было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в 34 км к северо-востоку от Амбона.

Индонезия

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