У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает АР со ссылкой на Геологическую службу США.

Первый подземный толчок жители этой территории США ощутили в 23:23 понедельника (6:26 вторника по московскому времени), после этого в течение часа было еще три афтершока магнитудой 4,7 и 4,6. По оценкам сейсмологов, эпицентр находился в 79 километрах от северо-западного побережья острова на глубине десять километров. Землетрясение было самым сильным для Пуэрто-Рико за последние несколько лет, хотя легкие подземные толчки там ощущаются регулярно.

Представитель регионального агентства по чрезвычайным ситуациям сказала АР, что риска цунами нет. Информации о пострадавших или ущербе у ведомства на тот момент не было.

Агентство уже находилось в состоянии повышенной готовности в ожидании тропической депрессии Карен. Школы и правительственные учреждения на острове во вторник будут закрыты из-за ливней и угрозы подтоплений и оползней.