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Лукашенко поддержал территориальную целостность Украины

Лукашенко поддержал территориальную целостность Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

"Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Этот украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой, - подчеркнул глава государства. - На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной".

Президент привел в пример Югославию, которую поделили на части, проводили бомбардировки. "Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - заметил глава государства.

Он также высказал свое отношение к жителям западных областей Украины, с которыми общался еще во время военной службы: "Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать".

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса, а белорусские власти делают и продолжат делать все от них зависящее для достижения мира в Украине: обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта районам Донбасса.

Александр Лукашенко Украина Белоруссия

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