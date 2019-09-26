В Кремле не нашли оснований для ввода в Донбасс белорусских миротворцев

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле обратили внимание на то, что в тексте Минских соглашений нет пунктов, указывающих на возможность реализовать инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о направлении белорусских миротворцев для контроля ситуации на российско-украинской границе в Донбассе.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Лукашенко. Пресс-секретарь также отметил, что предложение белорусского лидера является новым. "В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса", - сказал Песков. Он добавил, что пока мнение участников конфликта по данному поводу неизвестно.

Ранее в четверг президент Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если на то будет согласие сторон конфликта.

Источник в трехсторонней контактной группе по Украине сообщил "Интерфаксу", что предложение Лукашенко по Донбассу всерьез не рассматривается. "Это предложение имеет место, но оно находится вне рамок Минского комплекса мер, который четко определяет отсутствие иностранных воинских контингентов в регионе", - сказал собеседник.

Другой источник "Интерфакса" отметил, что Минский комплекс мер также предусматривает передачу контроля над участком границы Украины с Россией Киеву после проведения в отдельных районах региона местных выборов и предоставления им закрепленного Конституцией Украины особого статуса. "Не рассматривается в рамках Контактной группы вопрос о вводе на границу иностранных контингентов", - сказал источник.

Ранее в четверг Лукашенко также сообщил, что поддерживает территориальную целостность Украины.