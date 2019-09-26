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Лукашенко предложил помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса, заявил президент республики Александр Лукашенко в четверг.

Лукашенко на встрече с украинскими журналистами подчеркнул, что белорусские власти делают и продолжат делать все от них зависящее для достижения мира в Украине: обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта районам Донбасса и так далее. Об этом сообщает госагентство БелТА.

"Я не раз говорил, что Белоруссия крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", - подчеркнул белорусский президент.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина Донбасс

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