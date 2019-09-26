Военный космический аппарат отделился от третьей ступени "Союза-2.1б"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Военный космический аппарат отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая стартовала в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата в расчетное время - 10:55 по московскому времени - штатно отделилась от третьей ступени ракеты", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

Там отметили, что выведение аппарата разгонным блоком на расчетную орбиту займет несколько часов.

Ранее специализированный сайт Spaceflightnow сообщал, что российские военные собираются 26 сентбря вывести на орбиту третий по счету аппарат Единой космической системы (ЕКС-3) "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.