Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Плесецка с военным спутником

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" в четверг запущена в космос с космодрома Плесецк со спутником, созданным в интересах Минобороны, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

Там уточнили, что пуск состоялся в 10:46 по московскому времени и был успешным. Контролировал взлет ракеты наземный автоматизированный комплекс управления.

Летные испытания ракет серии "Союз-2" начались на северном космодроме в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка было проведено 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Сегодняшний старт стал четвертым в 2019 году, отмечают в Минобороны.

Ранее специализированный сайт Spaceflightnow сообщал, что российские военные планируют в четверг вывести на орбиту третий по счету аппарат Единой космической системы (ЕКС-3) "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В 2015 и 2017 года на орбиту были выведены первые два новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ЕКС-1 и ЕКС-2 (обозначенные как "Космос-2510" и "Космос-2518").

Сообщалось, что орбитальная группировка в перспективе будет состоять из 10 аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году. Они приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США - "Око" и "Око-1".

По данным из открытых источников, в отличие от старых спутников системы "Око" новые аппараты ЕКС "Тундра" будут в состоянии отследить не только сами запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, но и определять параметры их баллистической траектории и вероятные районы поражения. Кроме того, система боевого управления, имеющаяся на борту новых аппаратов, позволяет отдавать через спутники сигнал о необходимости нанесении ответно-встречного удара по противнику.

Управление спутниками "Тундра", как и спутниками двух предыдущих систем, ведется из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15.

Аппараты ЕКС "Тундра" (изделие 14Ф142) разработаны в АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" (Москва) при участии АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина".